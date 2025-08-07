В Самарской области пенсионерка отдала мошенникам более 900 тысяч рублей

В Самарской области полиция расследует дело о мошенничестве: 61-летняя женщина перевела неизвестным более 900 тысяч рублей, поверив обещаниям «аннулировать кредиты».
Как сообщили в полиции, потерпевшей позвонила женщина, представившаяся специалистом по работе с задолженностями. Под предлогом помощи в списании долгов злоумышленница убедила пенсионерку перевести крупную сумму денег на указанные счета.
Как сообщает региональный главк, денежные переводы проходили в течение нескольких дней. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Самаре мошенник лишил студента 35 тысяч рублей, притворившись сотрудником деканата.
