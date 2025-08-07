Крымский мост закрыли второй раз за день

Причины ограничений на Крымском мосту не уточняются.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту во второй раз за день было приостановлено. Об этом сообщили в официальном telegram-канале, освещающем оперативную обстановку на объекте.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении. Как уточняется, ранее мост уже перекрывался в четверг — с 2:08 до 7:45 по московскому времени.
Повторное закрытие движения подтверждено сообщением, опубликованным в 8:22 мск. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Причины ограничения движения пока официально не уточняются.