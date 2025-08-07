Названа дата суда по делу телеведущей Лазаревой*

Татьяне Лазаревой также ранее был заочно вынесен приговор Вторым западным окружным военным судом — в конце 2024 года ее признали виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) и приговорили к 6,5 года лишения свободы, а также к четырехлетнему запрету на администрирование интернет-ресурсов. Суд установил, что в августе 2023 года Лазарева в интервью на YouTube-канале допустила высказывания, трактуемые как оправдание террористических атак в России.