Названа дата суда по делу телеведущей Лазаревой*

Суд вскоре приступит к рассмотрению дела Лазаревой*
Предварительное слушание по уголовному делу телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом), обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, пройдет 12 августа. Соответствующая информация размещена в картотеке Пресненского суда Москвы.
«Предварительное слушание назначено на 12 августа в 9:30», — говорится в картотеке, данные которой приводит РИА Новости. По итогам этого заседания будет определена дата рассмотрения дела по существу.
Ранее Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте Лазаревой, обнаружив процессуальные нарушения в действиях предыдущей инстанции. Как следует из судебных материалов, первая инстанция не проверила, объявлена ли телеведущая в международный розыск по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента — выяснилось, что она находится только в федеральном розыске.
Татьяне Лазаревой также ранее был заочно вынесен приговор Вторым западным окружным военным судом — в конце 2024 года ее признали виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) и приговорили к 6,5 года лишения свободы, а также к четырехлетнему запрету на администрирование интернет-ресурсов. Суд установил, что в августе 2023 года Лазарева в интервью на YouTube-канале допустила высказывания, трактуемые как оправдание террористических атак в России.
*Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.