Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двум школьникам предъявили обвинения в попытке убить ядом офицера в Новосибирске

В Новосибирской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в попытке убийства военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Источник: Life.ru

Подростки наносят яд на машину. Видео © Telegram / Следком.

По версии следствия, подростки действовали по заданию украинских спецслужб, которые обещали денежное вознаграждение за устранение российского офицера. Для реализации преступного плана им передали три ёмкости с опасными химическими веществами, которые они нанесли на автомобиль жертвы.

«Противоправная деятельность подростков была пресечена сотрудниками УФСБ России. Военнослужащий не пострадал. Несовершеннолетние были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Им предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации.

В рамках предварительного расследования назначены психолого-психиатрические экспертизы, а также проводится комплекс следственных мероприятий для сбора доказательств по делу. Расследование продолжается с целью полного восстановления картины происшествия.

Напомним, что в Новосибирске два подростка измазали припаркованную машину ядом, желая убить её владельца. Они нанесли смесь на те места, к которым потенциально мог бы прикоснуться водитель. Однако осуществить свой замысел у них не вышло.