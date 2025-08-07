Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21-летний парень на Volkswagen сбил 16-летнего велосипедиста в Самаре 6 августа

Это случилось в среду днем в Советском районе города. Подростка после столкновения отвезли в больницу.

Это случилось в среду днем в Советском районе города. Подростка после столкновения отвезли в больницу. Подробностями поделились представители регионального главка.

21-летний парень на Volkswagen Caddy ехал по улице Антонова-Овсеенко с Запорожской. При повороте налево на участок около 12-этажной панельки № 83 врезался в 16-летнего велосипедиста. Тот следовал с Советской Армии.

Последнего отвезли в больницу. Там рекомендовали пройти амбулаторное лечение.

Всего 6 августа в области зарегистрировали десять ДТП с десятью пострадавшими и 400 нарушений ПДД.

В тот же день прокуратура организовала проверку по факту аварии с автобусом в Самаре на Солнечной.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.