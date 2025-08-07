21-летний парень на Volkswagen сбил 16-летнего велосипедиста в Самаре 6 августа

Это случилось в среду днем в Советском районе города. Подростка после столкновения отвезли в больницу. Подробностями поделились представители регионального главка.
21-летний парень на Volkswagen Caddy ехал по улице Антонова-Овсеенко с Запорожской. При повороте налево на участок около 12-этажной панельки № 83 врезался в 16-летнего велосипедиста. Тот следовал с Советской Армии.
Последнего отвезли в больницу. Там рекомендовали пройти амбулаторное лечение.
Всего 6 августа в области зарегистрировали десять ДТП с десятью пострадавшими и 400 нарушений ПДД.
В тот же день прокуратура организовала проверку по факту аварии с автобусом в Самаре на Солнечной.
