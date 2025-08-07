Ричмонд
Силовики задержали в Красноярске владельца онлайн-магазина наркотиков

Житель Красноярска в одиночку раскрутил интернет-магазин с широким ассортиментом запрещенных веществ. Сотрудники наркоконтроля вычислили и задержали подпольного предпринимателя.

Источник: Российская газета

Как рассказали в региональном управлении полиции, 27-летний горожанин открыл онлайн-наркомаркет, закупал для него у теневых торговцев крупные партии зелья, фасовал его, раскладывал по тайникам, размещал предложения о продаже на своей площадке в Сети, рекламировал товар в мессенджере.

Наркодилера повязали при попытке сделать закладку с «травкой». В квартире, арендованной торговцем для хранения запрещенных веществ, полицейские обнаружили полтора килограмма марихуаны и десятки граммов кокаина. Изъятый у «наркобарона» товар стоит на черном рынке около шести миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.