Силовики задержали в Красноярске владельца онлайн-магазина наркотиков

Как рассказали в региональном управлении полиции, 27-летний горожанин открыл онлайн-наркомаркет, закупал для него у теневых торговцев крупные партии зелья, фасовал его, раскладывал по тайникам, размещал предложения о продаже на своей площадке в Сети, рекламировал товар в мессенджере.
Наркодилера повязали при попытке сделать закладку с «травкой». В квартире, арендованной торговцем для хранения запрещенных веществ, полицейские обнаружили полтора килограмма марихуаны и десятки граммов кокаина. Изъятый у «наркобарона» товар стоит на черном рынке около шести миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.