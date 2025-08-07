Силовики задержали в Красноярске владельца онлайн-магазина наркотиков

Как рассказали в региональном управлении полиции, 27-летний горожанин открыл онлайн-наркомаркет, закупал для него у теневых торговцев крупные партии зелья, фасовал его, раскладывал по тайникам, размещал предложения о продаже на своей площадке в Сети, рекламировал товар в мессенджере.