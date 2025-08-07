69-летняя пенсионерка пострадала в ДТП с Nissan и «Приорой» в Тольятти

Авария произошла днем 6 августа в Центральном районе города. Женщине потребовалась медпомощь.
36-летний мужчина на Nissan X-Trail следовал по улице Комзина с Комсомольского шоссе в сторону Лесопаркового. Вблизи 1-го дома влетел в «Приору» с 49-летним водителем. Тот ехал в прямом попутном направлении.
В ДТП пострадала 69-летняя пассажирка отечественной легковушки. Ее доставили в медучреждение. Позже рекомендовали пройти амбулаторное лечение, уточнили в областном ГУ МВД.
Также в среду в Советском районе Самары 21-летний парень на Volkswagen Caddy сбил 16-летнего велосипедиста.
