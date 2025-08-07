Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

69-летняя пенсионерка пострадала в ДТП с Nissan и «Приорой» в Тольятти

Авария произошла днем 6 августа в Центральном районе города. Женщине потребовалась медпомощь.

Авария произошла днем 6 августа в Центральном районе города. Женщине потребовалась медпомощь.

36-летний мужчина на Nissan X-Trail следовал по улице Комзина с Комсомольского шоссе в сторону Лесопаркового. Вблизи 1-го дома влетел в «Приору» с 49-летним водителем. Тот ехал в прямом попутном направлении.

В ДТП пострадала 69-летняя пассажирка отечественной легковушки. Ее доставили в медучреждение. Позже рекомендовали пройти амбулаторное лечение, уточнили в областном ГУ МВД.

Также в среду в Советском районе Самары 21-летний парень на Volkswagen Caddy сбил 16-летнего велосипедиста.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.