Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Калуги ввели план «Ковер»

В калужском аэропорту Грабцево введен план «Ковер» — гавань на время перестает принимать и выпускать рейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В Калуге ввели временные ограничения на полеты самолетов.

В калужском аэропорту Грабцево введен план «Ковер» — гавань на время перестает принимать и выпускать рейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 7 августа были введены ограничения в аэропорту Волгограда. Об этом пишет RT.