Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге подросток погиб в результате драки со сверстниками

Трагедия случилась в районе села Косулино под Екатеринбургом.

Трагедия случилась в районе села Косулино под Екатеринбургом. Компания несовершеннолетних из шести человек направлялась на железнодорожную станцию Арамиль, пишет «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Между двумя подростками вспыхнул конфликт из-за часов, делятся очевидцы. Один из парней бросился с кулаками выяснять отношения, но получил удар в живот, который оказался смертельным.

Подростку резко стало плохо. Товарищи вызвали скорую. Пострадавший находился еще в сознании. Врачи проводили реанимационные действия, но спасти парня не удалось. От полученной травмы он скончался.

Подросток, причинивший вред здоровью приятеля, сбежал в лес. Однако правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий его задержали. По факту происшествия проводятся следственные действия.

Читайте также: Двое подростков по заказу украинских спецслужб совершили покушение на российского военного.