В Екатеринбурге подросток погиб в результате драки со сверстниками

Трагедия случилась в районе села Косулино под Екатеринбургом. Компания несовершеннолетних из шести человек направлялась на железнодорожную станцию Арамиль, пишет «E1.RU | Новости Екатеринбурга».
Между двумя подростками вспыхнул конфликт из-за часов, делятся очевидцы. Один из парней бросился с кулаками выяснять отношения, но получил удар в живот, который оказался смертельным.
Подростку резко стало плохо. Товарищи вызвали скорую. Пострадавший находился еще в сознании. Врачи проводили реанимационные действия, но спасти парня не удалось. От полученной травмы он скончался.
Подросток, причинивший вред здоровью приятеля, сбежал в лес. Однако правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий его задержали. По факту происшествия проводятся следственные действия.
