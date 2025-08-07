Shot: «Маньяк по объявлению» Виктор Болховский пытается выйти на свободу по УДО

«Краснокамский маньяк» Станислав Белорусцев, отбывающий пожизненный срок, признался еще в двух убийствах. Теперь число его жертв выросло до 17 человек. Как убивал «краснокамский маньяк» и почему некоторые его преступления до сих пор не раскрыты, разбиралась «Вечерняя Москва».