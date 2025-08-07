Ричмонд
25-летний парень на Changan Alsvin влетел в бетонный забор в Самарской области

ДТП произошло в среду вечером в Волжском районе губернии. Пострадал пассажир китайского авто.

ДТП произошло в среду вечером в Волжском районе губернии. Пострадал пассажир китайского авто, объяснили в региональном ГУ МВД.

25-летний водитель Changan Alsvin двигался с подъезда к Оренбургу от трассы М-5 «Урал» в направлении поселка Рощинский. Около дома № 9 врезался в бетонный забор.

Помощь медиков потребовалась его 35-летнему пассажиру. Мужчину госпитализировали.

А на днях в Центральном районе Тольятти столкнулись «Приора» и Nissan X-Trail. Пострадала 69-летняя пенсионерка из первой машины.

