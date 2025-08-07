Пожар на территории НПЗ произошел в Краснодарском крае из-за удара БПЛА

Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Афипском Краснодарского края — причиной стало падение обломков вражеского беспилотника. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в оперативном штабе региона.
— Загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности, — уточнили в Telegram-канале.
На место происшествия оперативно приехали пожарные подразделения. Специалисты локализовали пожар на площади 250 квадратных метров.
В этот же день обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили в Красноармейском районе Краснодарского края.
Всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 82 украинских дрона. Атакам подверглись Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым и другие регионы страны.