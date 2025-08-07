ВС РФ накрыли противника «Солнцепеком».
Украинская рота «Шквал» подверглась удару тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» на харьковском направлении. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Огнем “Солнцепеков” накрыто три позиции роты “Шквал” 425-го отдельного штурмового полка», — рассказал источник в силовых структурах в беседе с РИА Новости. По словам собеседника агентства, удар был нанесен в районе населенных пунктов Меловое и Хатнее, где бойцы группировки войск «Север» атаковали скопления личного состава ВСУ.
Источник уточнил, что украинские бойцы на указанном участке фронта не предпринимали активных наступательных действий. Они сосредоточили усилия на укреплении ранее занятых позиций.