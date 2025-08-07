ВСУ попали под огонь «Солнцепеков» под Харьковом

«Огнем “Солнцепеков” накрыто три позиции роты “Шквал” 425-го отдельного штурмового полка», — рассказал источник в силовых структурах в беседе с РИА Новости. По словам собеседника агентства, удар был нанесен в районе населенных пунктов Меловое и Хатнее, где бойцы группировки войск «Север» атаковали скопления личного состава ВСУ.