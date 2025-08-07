Ричмонд
В Челябинске иномарка Geely Atlas сбила насмерть пешехода

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром, 7 августа, около въезда в СНТ «Дружба». Об этом рассказали в Госавтоинспекции города Челябинска.

Источник: Гаи Челябинска

Легковой автомобиль Geely Atlas под управлением 36-летнего водителя ехал по Бродокалмакскому тракту. Иномарка не пропустила мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Сбитый 55-летний южноуралец получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью. Пешеход скончался на месте аварии.

Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. В ведомстве уточнили, что на место также прибыл Врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Олег Жиляев. По словам руководителя структуры, с начала года областном центре в авариях уже погибли 30 человек и больше 1000 получили травмы разной степени тяжести.

