Число скопившихся у Крымского моста автомобилей превысило две тысячи

Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон, превысило 2,3 тысячи. Сейчас время ожидания проезда на крымский полуостров составляет порядка четырех часов. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
— В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1470 транспортных средств. Время ожидания — около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 850 транспортных средств. Время ожидания — около трех часов, — передает Telegram-канал.
7 августа движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Тогда находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Стало известно, что автомобилистов, которые пытаются нечестным способом сократить время пребывания в пробке на Крымском мосту, могут лишить водительских прав. Сотрудники досмотра работают в усиленном режиме уже второй день. Ежедневно им приходится проверять по 15 тысяч машин.