Число скопившихся у Крымского моста автомобилей превысило две тысячи

Стало известно, что автомобилистов, которые пытаются нечестным способом сократить время пребывания в пробке на Крымском мосту, могут лишить водительских прав. Сотрудники досмотра работают в усиленном режиме уже второй день. Ежедневно им приходится проверять по 15 тысяч машин.