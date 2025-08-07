Ричмонд
Иностранца с марихуаной задержали при въезде в Беларусь

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранца с марихуаной задержали при въезде в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Источник: ГПК

На границе с Польшей у жителя Австрии белорусские пограничники обнаружили марихуану. Мужчина ехал за рулем авто с супругой и детьми и был под воздействием наркотика. Ранее, в 2021 году, его задерживали в Германии за аналогичное преступление.

В отношении иностранца возбуждены два уголовных дела. За незаконное перемещение через границу и хранение наркотических средств ему грозит до семи лет лишения свободы.

В конце июля в пункте пропуска «Брест» служебная собака среагировала на запах запрещенного вещества, которое находилось в кармане одного из проезжающих.

В ходе разбирательства у 46-летнего мужчины обнаружена сигарета с опасным наркотическим средством — марихуаной. Кроме того, по результатам освидетельствования получен положительный результат на наличие в организме задержанного этого наркотика. Экспертиза подтвердила, что изъятая сигарета содержала 0,56 г марихуаны.