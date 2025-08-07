Ричмонд
NYP: стала известна личность устроившего стрельбу на военной базе США

Сержант ВС США стрелял по сослуживцам.

Устроившим стрельбу на военной базе Форт-Стюарт на юго-востоке Джорджии в США оказался 28-летний Кворнелиус Рэдфорд — сержант ВС США, пишет New York Post со ссылкой на бригадного генерала Джона Лубаса.

«Что мы знаем, так это то, что стрельба произошла на рабочем месте солдата, в ней участвовали его сослуживцы. Мы не уверены в мотивах, но он был допрошен армейскими следователями, и мы верим, что вскоре получим больше информации», — заявил генерал журналистам.

По его словам, Рэдфорд использовал личный пистолет во время нападения, в результате которого пятеро солдат были ранены, троим — потребовалось хирургическое вмешательство.

Генерал добавил, что сержант никогда не участвовал в боевых действиях и не имел дисциплинарных взысканий.

Сейчас Рэдфорд задержан и ждет предъявления обвинения.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы стали пять человек.