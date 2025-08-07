NYP: стала известна личность устроившего стрельбу на военной базе США

«Что мы знаем, так это то, что стрельба произошла на рабочем месте солдата, в ней участвовали его сослуживцы. Мы не уверены в мотивах, но он был допрошен армейскими следователями, и мы верим, что вскоре получим больше информации», — заявил генерал журналистам.