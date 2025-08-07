На дорогах Уфы начались массовые проверки водителей

В Уфе Госавтоинспекция проводит массовые рейды по проверке водителей. Как пояснили в ведомстве, такие мероприятия направлены на профилактику аварийности и выявление нарушителей правил дорожного движения.
Особое внимание инспекторы уделяют водителям в состоянии опьянения, а также правилам перевозки детей и пассажиров. Сотрудники ГАИ по Уфе проверяют соблюдение скоростного режима, использование ремней безопасности и других требований ПДД.
— Уфимцы могут сообщить о грубых нарушениях дорожных правил по телефону горячей линии 8 (347) 279−32−92 или через телеграм-бот @GIBDDRB_02bot, — добавили в ГАИ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.