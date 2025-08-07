Ричмонд
10 тысяч человек остались без света из-за непогоды в районе имени Лазо

Сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае продолжаются аварийно-восстановительные работы после сильного ливня и шквального ветра, скорость которого достигала 20 метров в секунду. Стихия, бушевавшая 5—6 августа, вызвала 30 аварийных отключений на линиях электропередач, оставив без света около 10 тысяч человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

К 10:00 7 августа энергетики восстановили подачу электроэнергии на большинство объектов, включая социально значимые учреждения. Однако 415 жителей населенных пунктов Хор, Киинск, Кондратьевка, Соколовка, Могилевка и Святогорье остаются без электроснабжения.

На месте работают 12 бригад с 30 специалистами и спецтехникой. В «Хабаровских электрических сетях» сообщают, что ремонтные мероприятия ведутся круглосуточно, и энергоснабжение будет полностью восстановлено в ближайшее время.

Ранее сильный град обрушился на пригород Хабаровска. Особенно пострадал район села Галкино, популярного у туристов, едущих посмотреть на лотосы. Ледяные шары до нескольких сантиметров в диаметре повредили огороды, автомобили, а также травмировали людей, не успевших укрыться.