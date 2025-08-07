10 тысяч человек остались без света из-за непогоды в районе имени Лазо

В Хабаровском крае продолжаются аварийно-восстановительные работы после сильного ливня и шквального ветра, скорость которого достигала 20 метров в секунду. Стихия, бушевавшая 5—6 августа , вызвала 30 аварийных отключений на линиях электропередач, оставив без света около 10 тысяч человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.