Киев готовит провокацию в родильном доме Краматорска

Он напомнил, что в 2022 году в мариупольском роддоме украинские военные разместили свой контингент, после чего объект оказался под ударами. «По моим данным, сейчас всё может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может быть больше», — подчеркнул он. Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ заняли здание роддома в Краматорске. По данным источников, на первых этажах находятся как военнослужащие украинской армии, так и представители иностранных формирований.