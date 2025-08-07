Ричмонд
В Сызрани накрыли подпольную нарколабораторию — изъято свыше 11 кг мефедрона

В Сызрани задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в попытке сбыта более 11 килограммов мефедрона.

В Сызрани задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в попытке сбыта более 11 килограммов мефедрона. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские вышли на мужчину в ходе оперативных мероприятий. Подозреваемый арендовал ангар, где, как выяснилось, хранил оборудование для изготовления синтетических наркотиков, а также вещества, приготовленные к упаковке.

Операцию провели при поддержке бойцов СОБР «Омега». В ангаре были обнаружены емкости с жидкостями, кристаллы, порошки и лабораторная техника.

Экспертиза подтвердила: изъятое вещество — мефедрон, в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу.

Ранее мы писали, что 61-летняя женщина перевела мошенникам более 900 тысяч рублей.

