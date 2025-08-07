В Сызрани накрыли подпольную нарколабораторию — изъято свыше 11 кг мефедрона

В Сызрани задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в попытке сбыта более 11 килограммов мефедрона. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские вышли на мужчину в ходе оперативных мероприятий. Подозреваемый арендовал ангар, где, как выяснилось, хранил оборудование для изготовления синтетических наркотиков, а также вещества, приготовленные к упаковке.
Операцию провели при поддержке бойцов СОБР «Омега». В ангаре были обнаружены емкости с жидкостями, кристаллы, порошки и лабораторная техника.
Экспертиза подтвердила: изъятое вещество — мефедрон, в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу.
Ранее мы писали, что 61-летняя женщина перевела мошенникам более 900 тысяч рублей.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.