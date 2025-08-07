Бои за освобождение Шандриголова и новобранцы ВСУ в Сумской области: карта СВО на 7 августа

Российские средства ПВО ночью 7 августа сбили 82 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, из общего числа беспилотников 31 был сбит над акваторией Азовского моря, 11 — над территорией Республики Крым, десять — в Ростовской области, девять — в Краснодарском крае, восемь — над Черным морем, семь — в Волгоградской области, четыре — в Белгородской области, по одному — в Курской и Орловской областях. В Белгородском регионе из-за ударов БПЛА пострадали три мирных жителя. Им была оказана необходимая медицинская помощь.