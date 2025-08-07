В Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль наехал на людей на остановке

Каршеринговый автомобиль наехал на людей на автобусной остановке в петербургском Красном Селе, в результате чего погибла одна женщина, а еще одна была госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Северной столице и Ленобласти.