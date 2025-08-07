Ричмонд
В Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль наехал на людей на остановке

Погибла одна женщина, еще одна находится в тяжелом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Каршеринговый автомобиль наехал на людей на автобусной остановке в петербургском Красном Селе, в результате чего погибла одна женщина, а еще одна была госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Северной столице и Ленобласти.

ДТП произошло сегодня около 05:33 мск на проспекте Ленина, напротив дома № 108. По данным полиции, за рулем арендованной машины марки Kia Rio находился 35-летний мужчина и он покинул место аварии, бросив авто, однако был задержан по горячим следам.

Погибшей является женщина 1985 года рождения (она скончалась на месте), пострадавшая — 1954 года рождения, уточнили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Петербурге трамвай насмерть сбил сидевшего на рельсах мужчину.