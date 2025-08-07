Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанные подростки рассказали ФСБ, как готовили отравление офицера

Согласно заявлению задержанного, их план заключался в убийстве офицера путем нанесения отравляющей мази на дверную ручку.

Источник: Аргументы и факты

ФСБ России обнародовала кадры с признаниями несовершеннолетних, задержанных по подозрению в попытке отравить российского офицера, где они делятся деталями подготовки к преступлению.

В видеоматериалах, предоставленных ведомством, вначале демонстрируется процесс задержания подростков, при этом один из них выражает недоумение относительно причин задержания.

Однако впоследствии, в ходе допроса, он же рассказывает о совместной с сообщником подготовке к совершению преступления.

Согласно заявлению задержанного, их план заключался в убийстве офицера путем нанесения отравляющей мази на дверную ручку, чтобы при касании яд вызвал его смерть.

По словам подростка, предложение о выполнении этой «работы» поступило им и его товарищу от неизвестного «человека из интернета» в одной из социальных сетей.

Подросток затруднился дать четкое описание личности заказчика, отметив, что тот использовал множество имен, но представился как Тимур.

Задержание несовершеннолетних произошло в Новосибирске. Следственный комитет сообщил, что подростки, действуя по заказу украинских спецслужб, предприняли попытку убийства российского военнослужащего, нанеся ядовитое химическое вещество на дверную ручку и боковое зеркало его автомобиля.

Следствие установило, что отравляющее вещество было передано подросткам украинскими спецслужбами и изъято у них в ходе обыска.