Задержанные подростки рассказали ФСБ, как готовили отравление офицера

ФСБ России обнародовала кадры с признаниями несовершеннолетних, задержанных по подозрению в попытке отравить российского офицера, где они делятся деталями подготовки к преступлению.
В видеоматериалах, предоставленных ведомством, вначале демонстрируется процесс задержания подростков, при этом один из них выражает недоумение относительно причин задержания.
Однако впоследствии, в ходе допроса, он же рассказывает о совместной с сообщником подготовке к совершению преступления.
Согласно заявлению задержанного, их план заключался в убийстве офицера путем нанесения отравляющей мази на дверную ручку, чтобы при касании яд вызвал его смерть.
По словам подростка, предложение о выполнении этой «работы» поступило им и его товарищу от неизвестного «человека из интернета» в одной из социальных сетей.
Подросток затруднился дать четкое описание личности заказчика, отметив, что тот использовал множество имен, но представился как Тимур.
Задержание несовершеннолетних произошло в Новосибирске. Следственный комитет сообщил, что подростки, действуя по заказу украинских спецслужб, предприняли попытку убийства российского военнослужащего, нанеся ядовитое химическое вещество на дверную ручку и боковое зеркало его автомобиля.
Следствие установило, что отравляющее вещество было передано подросткам украинскими спецслужбами и изъято у них в ходе обыска.