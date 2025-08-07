Водитель «Газели» сбил полицейского в Москве

В Москве водитель «Газели» сбил полицейского, чтобы не предъявлять документы. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.
— По данным следствия, днем 5 августа подозреваемый, управляя автомобилем «Газель», был остановлен сотрудниками полиции. На законные требования полицейских предъявить документы, не желая этого делать, злоумышленник начал движение на автомобиле, совершив наезд на сотрудника, после чего скрылся с места происшествия, — передает Telegram-канал СК.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
15 июля в городе Семилуки Воронежской области заместитель мэра Геннадий Чуркин на служебном автомобиле Kia Cerato сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе. Геннадий Чуркин занимает должность заместителя мэра всего два месяца. По имеющейся информации, прежде его не задерживали.