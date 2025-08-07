Водитель в Петербурге насмерть сбил девушку и попытался ускакать на одной ноге

В Красном селе в Санкт-Петербурге водитель каршеринга сбил на автобусной остановке двух женщин, а после врезался в столб. Одна из пострадавших скончалась на месте от полученных травм. Сам водитель попробовал ускакать на одной ноге с места происшествия.