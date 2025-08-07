Ричмонд
Водитель в Петербурге насмерть сбил девушку и попытался ускакать на одной ноге

В Красном селе в Санкт-Петербурге водитель каршеринга сбил на автобусной остановке двух женщин, а после врезался в столб. Одна из пострадавших скончалась на месте от полученных травм. Сам водитель попробовал ускакать на одной ноге с места происшествия.

До момента столкновения машина виляла по дороге, водитель неоднократно выезжал на встречную полосу. За жизнь второй пострадавшей женщины сейчас борются врачи.

— 7 августа около 05:33 35-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем «Киа-Рио», не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку напротив дома 108 на проспекте Ленина в г. Красное Село, где находились две женщины, — передает Telegram-канал ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

