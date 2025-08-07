Нижегородец задержан за взрыв пиротехники в магазине

Нижегородские полицейские задержали мужчину, который устроил взрыв в магазине на улице Народной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Инцидент произошел вечером 6 августа. Предварительно, между покупателем и продавцами случился конфликт. Затем мужчина вышел из торговой точки, и вернулся с пиротехникой. После взрыва скрылся с места произошедшего.
По данным телеграм-канала Ni Mash, в квартирах, расположенных над магазином, выбило окна от взрыва. Некоторым жильцам пришлось покинуть свои помещения.
Как уточнили в МВД, обошлось без пострадавших. Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.
