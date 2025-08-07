В МВД предупредили о новой схеме мошенников с поддельными письмами от ГАИ

Среди мошенников начала пользоваться популярностью новая схема обмана — преступники отправляют россиянам фейковые письма от Госавтоинспекции, которые помогают красть банковские данные и устанавливать вредоносные программы. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в УБК МВД России.
— Жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08», — уточнили в ведомстве.
К сообщению злоумышленники прикрепляют файл в формате PDF, который внешне похож на официальное постановление.
В письме могут быть указаны реальные данные человека — номер автомобиля, дата рождения. Таким методом мошенники создают ощущение подлинности документа.
— В некоторых случаях пользователь попадает на фальшивый сайт, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Здесь у него запрашивают данные банковской карты, — добавили в Telegram-канале УБК МВД.
Ранее в ведомстве рассказали, что мошенники прячут фишинговые ссылки в файлах «субтитров» или «ИИ-переводчиков» для пиратских фильмов, которые предлагают скачать на фейковых сайтах или в Telegram-каналах.