За сутки в лесах Иркутской области потушили семь пожаров

К утру 7 августа удалось локализовать пять лесных пожаров на площади 110,3 гектара. Из них три очага находились в Катангском районе, по одному — в Киренском и Усть-Кутском. В то же время, три пожара продолжают действовать на территории Бодайбинского, Катангского и Киренского районов, охватив 965 гектаров. Предварительная причина всех пожаров — грозы. В тушении задействовано 220 специалистов.