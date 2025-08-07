За сутки в лесах Иркутской области потушили семь пожаров. Из них: три — в Катангском районе, два — Усть-Илимском районе, остальные в Мамско-Чуйском и Киренском районах. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, 43 гектара пламени тушили 93 сотрудника лесопожарных формирований. Им понадобилось десять единиц наземной техники.
— Также для тушения использовали три вертолета Ми-8. А с воздуха за пожарной обстановкой в лесах наблюдали два борта Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов, — уточнили в пресс-службе правительства.
К утру 7 августа удалось локализовать пять лесных пожаров на площади 110,3 гектара. Из них три очага находились в Катангском районе, по одному — в Киренском и Усть-Кутском. В то же время, три пожара продолжают действовать на территории Бодайбинского, Катангского и Киренского районов, охватив 965 гектаров. Предварительная причина всех пожаров — грозы. В тушении задействовано 220 специалистов.