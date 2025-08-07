Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь поездов задерживаются по пути из Кубани

В Краснодарском крае фрагменты сбитого украинского беспилотника упали на железнодорожные пути. Из-за чего задерживаются семь пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Время задержки поездов составляет 3 часа.

В Краснодарском крае фрагменты сбитого украинского беспилотника упали на железнодорожные пути. Из-за чего задерживаются семь пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«В результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская — Разъезд 9 км) пропало напряжение в контактной сети. На данный момент в пути следования задерживаются 7 пассажирских поездов», — говорится в сообщении СКЖД в telegram-канале.

Сообщается, что на 09:01 по мск задерживается состав № 289 Екатеринбург — Анапа, № 11 Москва — Анапа, № 121 Санкт-Петербург — Новороссийск, № 473 Смоленск — Симферополь, № 97 Москва — Симферополь, № 507 Ижевск — Новороссийск и № 255 Сосногорск — Анапа. В пресс-службе уточнили, что время задержки в пути составляет 3 часа. Специалисты железнодорожного хозяйства ведут восстановительные работы для скорейшего возобновления движения.

В Смоленской области средствами ПВО были уничтожены четыре БПЛА, атаковавших регион 7 августа. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По предварительным данным в результате падения обломков никто не пострадал. На местах работают экстренные и оперативные службы, проводится обследование территории. Всего за ночь было сбито 82 дрона ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше