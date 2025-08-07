Семь поездов задерживаются по пути из Кубани

Время задержки поездов составляет 3 часа.
В Краснодарском крае фрагменты сбитого украинского беспилотника упали на железнодорожные пути. Из-за чего задерживаются семь пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
«В результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская — Разъезд 9 км) пропало напряжение в контактной сети. На данный момент в пути следования задерживаются 7 пассажирских поездов», — говорится в сообщении СКЖД в telegram-канале.
Сообщается, что на 09:01 по мск задерживается состав № 289 Екатеринбург — Анапа, № 11 Москва — Анапа, № 121 Санкт-Петербург — Новороссийск, № 473 Смоленск — Симферополь, № 97 Москва — Симферополь, № 507 Ижевск — Новороссийск и № 255 Сосногорск — Анапа. В пресс-службе уточнили, что время задержки в пути составляет 3 часа. Специалисты железнодорожного хозяйства ведут восстановительные работы для скорейшего возобновления движения.
В Смоленской области средствами ПВО были уничтожены четыре БПЛА, атаковавших регион 7 августа. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По предварительным данным в результате падения обломков никто не пострадал. На местах работают экстренные и оперативные службы, проводится обследование территории. Всего за ночь было сбито 82 дрона ВСУ.