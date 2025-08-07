Семь поездов задержаны из-за падения БПЛА на Кубани

В связи с аварией движение поездов на данном участке временно организовано с использованием тепловозной тяги. По информации перевозчика, задержки в расписании затронули семь пассажирских составов, следующих по южному направлению. В числе задержанных поездов — № 289 Екатеринбург — Анапа, № 11 Москва — Анапа, № 121 Санкт-Петербург — Новороссийск, № 473 Смоленск — Симферополь, № 97 Москва — Симферополь, № 507 Ижевск — Новороссийск и № 255 Сосногорск — Анапа. Максимальное время отклонения от графика достигает трех часов.
Актуальная информация о движении доступна в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании, а также по телефону круглосуточной службы поддержки.