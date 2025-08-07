В Казахстане 14 дней ищут пропавший военный вертолет: проверили 50% озера — МЧС

К сожалению, с момента пропажи прошло уже много дней. Сейчас практически 50% территории Сорбулака проверено. Все поисковые работы проводятся под руководством министерства обороны. Мы предоставили свои ресурсы, все необходимое задействовано. С рассвета до заката поиски продолжаются.