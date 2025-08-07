В Казахстане 14 дней ищут пропавший военный вертолет: проверили 50% озера — МЧС

Министр обороны Казахстана встретился с родными членов экипажа ЕС-145.
Поиски пропавшего военного вертолета продолжаются 14 дней — буквально через несколько часов после известия о пропаже в одном из сел Алматинской области, близ которого проходил маршрут воздушного судна, развернули штаб спасателей и медиков.
К сожалению, с момента пропажи прошло уже много дней. Сейчас практически 50% территории Сорбулака проверено. Все поисковые работы проводятся под руководством министерства обороны. Мы предоставили свои ресурсы, все необходимое задействовано. С рассвета до заката поиски продолжаются.
Ранее сообщалось, что к поискам привлекли 330 человек, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотных летательных аппаратов, а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчёты.
В Казахстане идентифицируют найденные фрагменты военного вертолета.
В Минобороны подчеркнули, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока не установят судьбу экипажа.
Что произошло с вертолетом EC-145.
Военный вертолет EC-145 с экипажем из 3 человек 25 июля выполнял тренировочный полет в окрестностях населенного пункта Отар (где расположен полигон Минобороны) и пропал с радаров.
На место немедленно отправили резервные вертолеты, а также подразделения МЧС и медицинской службы.
Обломки вертолета обнаружили на следующий день у берега озера Сорбулак, однако о судьбе экипажа ничего не известно.