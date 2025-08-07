Несколько поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Краснодаром

Семь пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.
Новость дополняется.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше