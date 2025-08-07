Ричмонд
Несколько поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА под Краснодаром

Семь пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.

Новость дополняется.

