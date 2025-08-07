Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на утро 7 августа 2025

За ночь с 6 на 7 августа в России произошло несколько задержек и отмен рейсов в аэропортах по всей стране. Несмотря на то, что в общем обстановка оставалась спокойной, некоторые вылеты попали под ограничения. Об обстановке в аэропортах России утром 7 августа — в материале URA.RU.

Несколько аэропортов России столкнулись с ограничениями 7 августа.

За ночь с 6 на 7 августа в России произошло несколько задержек и отмен рейсов в аэропортах по всей стране. Несмотря на то, что в общем обстановка оставалась спокойной, некоторые вылеты попали под ограничения. Об обстановке в аэропортах России утром 7 августа — в материале URA.RU.

Аэропорт Волгограда.

Ночью 7 августа в аэропорту Волгограда ввели ограничения на полет воздушных судов. Как отметил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореянко в телеграм-канале: «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

В период ограничений на запасной аэродром отправился один самолет, который летел в Волгоград. В 05:10 по московскому времени, ограничения были сняты.

Аэропорт Новосибирска.

В аэропорте Новосибирска задерживается 13 авиарейсов. Судя по онлайн-табло Толмачево, задержан вылет в Казань, Тюмень и Алматы. С опозданием прилетают самолеты из Барнаула и Надыма.

Аэропорт Волгограда.

Минувшей ночью, из-за атак БПЛА, в аэропорту «Волгоград» действовал режим «Ковер», ограничивающий взлет и посадку самолетов. Судя по онлайн-табло, под задержку попали 4 рейса из Шереметьево. Утренний рейс Москва — Волгоград был отменен.

Аэропорт Калуги.

Также режим «Ковер» все еще действует в калужском аэропорту Грабцево. «Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал в своем Телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Омска.

В Омске задержаны рейсы по трем направлением. С опозданием отправились самолеты в Москву и Сочи. Также задерживается борт, направляющийся в Уфу — он вылетит на 2,5 часа позже назначенного времени.

Аэропорты Москвы.

В столице отменены несколько рейсов, запланированных на 7 августа. Так, в Шереметьево отменили вылет в Волгоград, Казань, Калининград и Екатеринбург. Во Внуково отменили вылет в Алматы.

Аэропорты Санкт-Петербурга.

В северной столице также отменили несколько вылетов. Судя по онлайн-табло, под отмену попали несколько вылетов в Москву, а также рейс до Мурманска. Также отменен прилет нескольких рейсов из Москвы, а самолеты из Тюмени, Худжанда, Иркутска, Ташкента и Иваново прибудут с опозданием.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше