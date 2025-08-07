Автомобиль и два дома на Кубани получили повреждения из-за падения обломков БПЛА

В Выселковском районе Краснодарского края зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия в поселке Заречном повреждены два частных дома и автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб региона.
По данным оперативного штаба, в одном из домов выбиты оконные стекла и повреждены стены. В другом строении осколки также оставили следы на стенах. Помимо прочего пострадал припаркованный поблизости автомобиль. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
Напомним, в ночь на 7 августа Краснодарский край подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Обломки украинских дронов упали в Красноармейском районе Кубани, вызвав возгорания и незначительные повреждения.