Автомобиль и два дома на Кубани получили повреждения из-за падения обломков БПЛА

При падении обломков дрона в Выселковском районе Краснодарского края никто из людей не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Выселковском районе Краснодарского края зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия в поселке Заречном повреждены два частных дома и автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб региона.

По данным оперативного штаба, в одном из домов выбиты оконные стекла и повреждены стены. В другом строении осколки также оставили следы на стенах. Помимо прочего пострадал припаркованный поблизости автомобиль. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Напомним, в ночь на 7 августа Краснодарский край подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Обломки украинских дронов упали в Красноармейском районе Кубани, вызвав возгорания и незначительные повреждения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше