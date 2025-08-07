Ричмонд
Семь пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков беспилотника на Кубани

Разрушения зафиксированы между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае.

Разрушения зафиксированы между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае. Об этом информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Из-за обрушения обломков дронов на участке между железнодорожными станциями Величковка и Ангелинской пропало напряжение в контактной сети. В результате ЧП пострадавших нет, уточнили в СКЖД.

Последствия повреждений оперативно устраняют аварийные бригады. На время проведения восстановительных работ организовано движение на тепловозной тяге.

В настоящий момент на пути следования задерживаются семь пассажирских составов, передает источник.