Семь пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков беспилотника на Кубани

Разрушения зафиксированы между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае. Об этом информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Из-за обрушения обломков дронов на участке между железнодорожными станциями Величковка и Ангелинской пропало напряжение в контактной сети. В результате ЧП пострадавших нет, уточнили в СКЖД.
Последствия повреждений оперативно устраняют аварийные бригады. На время проведения восстановительных работ организовано движение на тепловозной тяге.
В настоящий момент на пути следования задерживаются семь пассажирских составов, передает источник.