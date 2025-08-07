Ричмонд
В Уфе нашли тело пропавшей на реке Белой 12-летней девочки

В Белой утонула 12-летняя школьница из Уфы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе погибла 12-летняя девочка. Трагедия произошла вчера вечером на реке Белой в районе Мелькомбината. Как рассказали в УГЗ города, компания детей отдыхала у воды, несмотря на запрещающий знак «Купаться запрещено!». В какой-то момент одна из девочек отплыла слишком далеко от берега и исчезла под водой.

Спасатели в тот же день приступили к поискам. Как сообщили в Управлении, тело школьницы было найдено, водолазы обнаружили его на глубине около трех метров, примерно в 50 метрах от берега.

