В Уфе нашли тело пропавшей на реке Белой 12-летней девочки

В Уфе погибла 12-летняя девочка. Трагедия произошла вчера вечером на реке Белой в районе Мелькомбината. Как рассказали в УГЗ города, компания детей отдыхала у воды, несмотря на запрещающий знак «Купаться запрещено!». В какой-то момент одна из девочек отплыла слишком далеко от берега и исчезла под водой.