В Уфе нашли тело пропавшей на реке Белой 12-летней девочки

В Уфе погибла 12-летняя девочка. Трагедия произошла вчера вечером на реке Белой в районе Мелькомбината. Как рассказали в УГЗ города, компания детей отдыхала у воды, несмотря на запрещающий знак «Купаться запрещено!». В какой-то момент одна из девочек отплыла слишком далеко от берега и исчезла под водой.
Спасатели в тот же день приступили к поискам. Как сообщили в Управлении, тело школьницы было найдено, водолазы обнаружили его на глубине около трех метров, примерно в 50 метрах от берега.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.