РИАН: в районе Юнаковки в Сумской области идут тяжелые бои

ВСУ предпринимают попытки прорвать оборону наступающей группировки «Север» на флангах в районе Юнаковки, однако эти действия остаются безуспешными. В данном районе продолжаются ожесточенные бои. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

ВСУ безуспешно пытались прорвать фланги наступающих российских войск.

«На участке фронта в районе Юнаковки идут тяжелые бои. ВСУ, не считаясь с потерями, вновь безуспешно попытались прорвать фланги наступающей группировки “Север”. Российские подразделения, отразив натиск противника, продолжают наступление», — сказал собеседник в разговоре с РИА Новости (РИАН).

Кроме того, он сообщил, что в районах Теткинского и Глушковского участков линии фронта разведка зафиксировала продвижение двух бронегрупп ВСУ в районе населенного пункта Катериновка. Они были успешно уничтожены.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБои за освобождение Шандриголова и новобранцы ВСУ в Сумской области: карта СВО на 7 августа.

Ранее стало известно, что украинское командование в Сумской области отправляет на штурм новобранцев без опыта боевой подготовки, чтобы те отвлекали российскую армию. После чего в бой вступают уже подготовленные подразделения ВСУ. Отмечается, что с большинством из новобранцев даже не проводилось стрельбы.