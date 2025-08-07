Ранее стало известно, что украинское командование в Сумской области отправляет на штурм новобранцев без опыта боевой подготовки, чтобы те отвлекали российскую армию. После чего в бой вступают уже подготовленные подразделения ВСУ. Отмечается, что с большинством из новобранцев даже не проводилось стрельбы.