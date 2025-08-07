Режим авиационной опасности введен в Краснодарском крае

Сообщения о воздушной тревоге в населенных пунктах области начали поступать в 08:40 по московскому времени. Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на 7 августа над территорией Краснодарского края ПВО сбила девять дронов ВСУ. Еще восемь были ликвидированы над акваторией Черного моря. Всего за ночь над россией сбито с выше 80 дронов ВСУ.