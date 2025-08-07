В Екатеринбурге поезд сошел с рельсов — СК организовал проверку

На данный момент на станции ведутся восстановительные работы. Несмотря на то, что пострадавших нет, СК проводит проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло крупный ущерб (ч. 1 ст. 263 УК РФ).