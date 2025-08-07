Ричмонд
В Екатеринбурге поезд сошел с рельсов — СК организовал проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа, РИА ФедералПресс. Следственный комитет на транспорте проведет проверку по факту схода грузового поезда с рельсов на станции Екатеринбург-Сортировочный. Ответственные лица проверяются по статье уголовного кодекса.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Вечером 6 августа 2025 года на станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги при выполнении маневровых работ произошел сход семи грузовых вагонов с грузом металла», — сообщает следственное управление на транспорте в своем телеграм-канале.

На данный момент на станции ведутся восстановительные работы. Несмотря на то, что пострадавших нет, СК проводит проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло крупный ущерб (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

«ФедералПресс» ранее писал, что в Свердловской области проводят расследование из-за опоздания пригородной электрички.