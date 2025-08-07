Убивавший девушек в Чите маньяк пытается выйти на свободу на условиях УДО

Первый тревожный сигнал поступил в 1998 году, когда была найдена убитой 27-летняя девушка, пригласившая к себе нового знакомого. Он представился бизнесменом и пришёл к ней в одиннадцать часов утра — спустя час женщина была уже мертва. Весной 1999 года в одной из квартир Читы было обнаружено тело ещё одной жертвы, пролежавшее без внимания длительное время.