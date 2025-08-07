Убивавший девушек в Чите маньяк пытается выйти на свободу на условиях УДО

Серийный убийца Виктор Болховский, получивший в 1990-х прозвище «маньяк по объявлению» за зверские преступления, совершённые в Чите, вновь попытался добиться условно-досрочного освобождения. Как сообщает SHOT, осуждённый, отбывающий пожизненный срок в колонии особого режима «Чёрный дельфин», в 2025 году трижды обращался в суд с апелляциями, однако все они были отклонены без рассмотрения.
Болховский пытался обжаловать приговор, пересмотреть материалы уголовного дела, а также дважды подал ходатайство об УДО. Читинский суд не нашёл оснований для удовлетворения жалоб, оставив их без движения. Таким образом, отбывание наказания серийным преступником будет продолжено в прежнем режиме — без шансов на освобождение.
Виктор Болховский совершал преступления в конце 1990-х годов, находя своих жертв через газетную рубрику «Знакомства». Представляясь влиятельным телережиссёром или состоятельным предпринимателем, он входил в доверие к женщинам и приходил к ним домой на первое свидание. Именно там он совершал нападения: убивал, грабил и скрывался.
Первый тревожный сигнал поступил в 1998 году, когда была найдена убитой 27-летняя девушка, пригласившая к себе нового знакомого. Он представился бизнесменом и пришёл к ней в одиннадцать часов утра — спустя час женщина была уже мертва. Весной 1999 года в одной из квартир Читы было обнаружено тело ещё одной жертвы, пролежавшее без внимания длительное время.
В ноябре того же года на объявление Болховского откликнулась очередная женщина. Её спас случай — она задержалась в душе, и преступник, не дождавшись, просто похитил ценные вещи и скрылся. Вскоре после этого он снова совершил убийство по привычному сценарию. Именно после этого эпизода злоумышленник был задержан.
После ареста Болховский прошёл психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского, где ему были диагностированы парафилия и некросадизм. Позднее он был направлен для отбывания наказания в «Чёрный дельфин» — одну из самых строгих тюрем России. Сейчас преступнику 66 лет, и он продолжает отбывать пожизненное заключение без права на освобождение.
