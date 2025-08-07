Тела валялись повсюду: жертвами нападения боевиков на беженцев стали более 1500 человек

Эксперты по зверствам с многолетним опытом работы в Дарфуре, которые опросили десятки выживших в Замзаме, считает, что, возможно, было убито до 2000 человек. Выступая на условиях анонимности, эксперты добавили, что уровень насилия поражает, даже если рассматривать его в сопоставлении с массовыми убийствами этнических африканских групп в Дарфуре в 2000-х годах арабскими ополченцами, которые позже стали «Силами оперативной поддержки».