Тела валялись повсюду: жертвами нападения боевиков на беженцев стали более 1500 человек

Более 1500 мирных жителей, возможно, были убиты во время нападения на крупнейший лагерь перемещенных лиц в Судане в апреле, что стало вторым по величине военным преступлением в ходе катастрофического конфликта в этой африканской стране стране.
Проведенное The Guardian расследование 72-часового нападения военизированных «Сил оперативной поддержки» на лагерь Замзам в Северном Дарфуре, крупнейший в стране лагерь для людей, перемещенных в результате войны, выявило неоднократные свидетельства массовых казней и крупномасштабных похищений. Сотни мирных жителей по-прежнему числятся пропавшими без вести.
По масштабам вероятных жертв нападение сил самообороны стоит лишь в одном ряду с аналогичной этнической резней, произошедшей в Западном Дарфуре два года назад, отмечает The Guardian.
Война между возглавляемыми арабами «Силами оперативной поддержки» и вооруженными силами Судана, которая разразилась в апреле 2023 года, характеризовалась неоднократными зверствами, вынудившими миллионы людей покинуть свои дома и вызвавшими крупнейший в мире гуманитарный кризис.
До сих пор в сообщениях о нападении на Замзам в период с 11 по 14 апреля указывалось, что в ходе трехдневного штурма было убито до 400 мирных жителей неарабского происхождения. ООН сообщила, что погибли «сотни» человек, пишет The Guardian.
Однако комитет, созданный для расследования числа погибших, к настоящему времени «насчитал» более 1500 погибших в результате нападения, которое произошло накануне конференции под руководством британского правительства в Лондоне, призванной установить мир в Судане.
Мохаммед Шариф, член комитета от бывшей администрации Замзама, сказал, что окончательные цифры будут значительно выше, поскольку многие тела до сих пор не вывезены из лагеря, который в настоящее время контролируется боевиками «Сил оперативной поддержки».
«Их тела лежат внутри домов, в полях, на дорогах», — сказал Шариф газете The Guardian.
Эксперты по зверствам с многолетним опытом работы в Дарфуре, которые опросили десятки выживших в Замзаме, считает, что, возможно, было убито до 2000 человек. Выступая на условиях анонимности, эксперты добавили, что уровень насилия поражает, даже если рассматривать его в сопоставлении с массовыми убийствами этнических африканских групп в Дарфуре в 2000-х годах арабскими ополченцами, которые позже стали «Силами оперативной поддержки».
«Все до единого свидетели, которым удалось спастись, знали членов семьи, которые были убиты. Такого я никогда раньше не видел».
Абдалла Абугарда из британской ассоциации дарфурской диаспоры сказал, что около 4500 членов его организации знали друзей или родственниц, погибших в результате нападения.
По его словам, по меньшей мере 2000 жителей Замзама считаются пропавшими без вести.
«Массовое убийство в Замзаме, где более 20 лет проживали перемещенные лица, является одним из самых отвратительных преступлений в новейшей мировой истории. Однако за этим не последовало никакого глобального возмущения», — добавил Абугарда.
Клэр Николе, заместитель руководителя отдела по чрезвычайным ситуациям известной медицинской организации, заявила, что целью нападения был «один из самых уязвимых людей на земле». Те, кто выжил, по ее словам, сталкивались с «широко распространенными грабежами, сексуальным насилием и другими нападениями в дороге и ужасающими условиями жизни в местах временного перемещения».
Большое количество женщин было похищено и до сих пор числится пропавшими без вести. Шариф отмечает, что известно о более чем 20 лицах, которые были доставлены в Ньялу, опорный пункт Сил оперативной поддержки в 160 км от Замзама.
В прошлом месяце Международный уголовный суд заявил, что у него есть «разумные основания» сделать вывод о том, что в Дарфуре совершаются военные преступления и преступления против человечности.
В Генейне, столице Западного Дарфура, более 10 000 человек — в основном масалиты и другие суданцы неарабского происхождения — как полагают, были убиты боевиками Сил оперативной поддержки и союзными ополченцами в течение двух месяцев с середины апреля 2023 года. По данным ООН, в результате боевых действий в ноябре того же года в пригороде Эль-Генейна погибло более 800 человек. Суданские военные также обвинялись во множестве военных преступлений, в частности в массовых убийствах мирных жителей в ходе неизбирательных бомбардировок, отмечает The Guardian.