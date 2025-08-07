Кнайсль нашла причину проблем Евросоюза

Министр напомнила, что еще в 2018 году Дональд Трамп открыто говорил о намерении ввести пошлины на торговлю с ЕС и повторил эти планы весной 2025 года. Однако европейские власти не приняли необходимых мер для минимизации последствий возможных изменений. Кнайсль указала на нарастающие разногласия внутри ЕС, которые могут усилиться после переговоров между Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Особенно сильны эти несовпадения во взглядах между Францией и Германией.