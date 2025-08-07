В Орле из желудка девочки, евшей волосы, достали комок из них в 730 граммов

В Орле из желудка 17-летней девушки, имевшей привычку есть собственные волосы, извлекли 730 граммов волос. Об этом сообщает сетевое издание «Вести-Орел».
Девочка обратилась к медикам в июле с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту. В Детской областной больнице (НКМЦ им. З. И. Круглой) ей провели операцию, достав комок из волос из слизи, занимавший почти весь объем желудка, уточняет СМИ.
«Во время сбора анамнеза выяснилось, что пациентка начала есть волосы в 12 лет, объяснить свои действия не могла. Сказала лишь о том, что она чувствовала необычные ощущения при употреблении волос в пищу. Последние три года ест собственные волосы, нитки, частички ткани», — рассказали «Вестям» в медучреждении.
Орловчанку выписали из больницы спустя три недели после госпитализации, порекомендовав проконсультироваться с гастроэнтерологом и психотерапевтом, отмечает издание.
