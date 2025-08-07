В Орле из желудка девочки, евшей волосы, достали комок из них в 730 граммов

«Во время сбора анамнеза выяснилось, что пациентка начала есть волосы в 12 лет, объяснить свои действия не могла. Сказала лишь о том, что она чувствовала необычные ощущения при употреблении волос в пищу. Последние три года ест собственные волосы, нитки, частички ткани», — рассказали «Вестям» в медучреждении.