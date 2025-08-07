В самарском магазине нашли запрещенные сыры и колбасы из Европы

Всего сотрудники надзорных ведомств нашли почти 8 килограммов изделий.
Сыром и колбасой из Великобритании, Германии, Голландии, Испании, Италии и Норвегии торговал самарский предприниматель. У него было по 7 и 0,7 килограммов продуктов соответственно.
При этом в РФ продолжает действовать запрет на завоз ряда товаров из ЕС. Это ответная мера на санкции. Незаконную торговлю пресекли специалисты Россельхознадзора, Куйбышевской транспортной прокуратуры и таможенники, уточняет ГТРК «Самара».
Ранее местные правоохранители остановили контрабанду 380 изделий двойного назначения.
