В Казани поймали одного из участников драки на улице Модельной

Напомним, во дворе в Казани произошел конфликт между тремя мужчинами, который завершился стрельбой. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как один из мужчин, вооруженный огнестрельным оружием, преследует другого, стреляя в него на ходу.