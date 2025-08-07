Ричмонд
В Казани поймали одного из участников драки на улице Модельной

Ещё двое в розыске.

Полиция Татарстана поймала одного участника потасовки на улице Модельной в Казани. Об этом сообщили в МВД республики.

Личность участника драки установлена. При нем оказалось зарегистрированное травматическое оружие.

Напомним, во дворе в Казани произошел конфликт между тремя мужчинами, который завершился стрельбой. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как один из мужчин, вооруженный огнестрельным оружием, преследует другого, стреляя в него на ходу.

В настоящее время ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего и принятию соответствующего процессуального решения.