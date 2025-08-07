Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырехлетнюю девочку госпитализировали в реанимацию после прогулки в детском саду

В Сертлово 4-летняя девочка оказалась в реанимации после посещения детсада.

В Сертлово 4-летняя девочка оказалась в реанимации после посещения детсада. По факту травмирования ребенка полиция организовала проверку, пишет РЕН ТВ.

Инцидент случился в дошкольном учреждении на улице Дмитрия Кожемякина 5 августа. Малышку с тяжелыми травмами вечером доставили в Детскую больницу № 19 им. Раухфуса. У ребенка диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы затылочной кости и гематому затылка.

По данным источника, во время прогулки в детском саду около 16:40 девочка упала при невыясненных обстоятельствах. По факту происшествия полиция организовала проверку.