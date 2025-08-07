Четырехлетнюю девочку госпитализировали в реанимацию после прогулки в детском саду

В Сертлово 4-летняя девочка оказалась в реанимации после посещения детсада. По факту травмирования ребенка полиция организовала проверку, пишет РЕН ТВ.
Инцидент случился в дошкольном учреждении на улице Дмитрия Кожемякина 5 августа. Малышку с тяжелыми травмами вечером доставили в Детскую больницу № 19 им. Раухфуса. У ребенка диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы затылочной кости и гематому затылка.
По данным источника, во время прогулки в детском саду около 16:40 девочка упала при невыясненных обстоятельствах. По факту происшествия полиция организовала проверку.