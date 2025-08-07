Камеры сняли двух подростков при попытке насмерть отравить российского военного

Ранее сообщалось, что в Новосибирске двое подростков, с целью убийства владельца, обработали его припаркованный автомобиль ядовитым веществом. Они нанесли отравляющую смесь на поверхности, к которым мог прикоснуться водитель. Однако их план не был реализован. В Следственном комитете подтвердили, что машина принадлежала российскому офицеру.