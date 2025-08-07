В Куйбышевском райсуде Омска началось рассмотрение дела экс-техдиректора ТГК-11

По мнению прокуратуры, его действия стали причиной чрезвычайной ситуации в декабре 2023 года. Тогда теплоисточники ТГК-11 вышли из строя и сотни омичей в Ленинском, Центральном и Октябрьском округах мерзли в своих квартирах — температура в них не поднималась выше 11−18 градусов. Как показала прокурорская проверка, из-за отсутствия тепла в течение двух недель в городе не работали 11 детских садов и 18 школ.