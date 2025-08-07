В Куйбышевском райсуде Омска началось рассмотрение дела экс-техдиректора ТГК-11

Сегодня, 7 августа, в Куйбышевском районном суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела. По статье «Злоупотребление полномочиями» на скамье подсудимых оказался теперь уже бывший технический директор ТГК-11 Владимир Сосков.
По мнению прокуратуры, его действия стали причиной чрезвычайной ситуации в декабре 2023 года. Тогда теплоисточники ТГК-11 вышли из строя и сотни омичей в Ленинском, Центральном и Октябрьском округах мерзли в своих квартирах — температура в них не поднималась выше 11−18 градусов. Как показала прокурорская проверка, из-за отсутствия тепла в течение двух недель в городе не работали 11 детских садов и 18 школ.
В 2022—2023 годах технический директор ТГК-11 Владимир Сосков заключил с подрядной организацией договор на ремонт теплоисточников. Однако при этом, по версии следствия, он прекрасно знал — справиться с поставленной задачей в срок подрядчик не в состоянии. Дополнительных контрагентов Сосков не привлек, а просто перенес сроки окончания ремонтных работ, чего дышащее на ладан оборудование не выдержало.
По данным прокуратуры, Владимир Сосков полностью признал свою вину. В целом прошедшая в 2023 году прокурорская проверка выявила на ТГК-11 порядка 400 нарушений.