В Красноярском крае пресечен канал нелегальной миграции

По информации ведомства, дважды безработные женщины и мужчина вступили в сговор с января 2025 года, предлагая мигрантам, нуждающимся в продлении срока пребывания в России, поддельные трудовые договоры. Кроме того, они сопровождали мигрантов при получении необходимых документов.