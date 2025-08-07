В Красноярском крае пресечен канал нелегальной миграции

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю остановили деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции.
В ходе операции было установлено, что трое местных жителей предоставляли гражданам Центральной Азии фиктивные документы.
По информации ведомства, дважды безработные женщины и мужчина вступили в сговор с января 2025 года, предлагая мигрантам, нуждающимся в продлении срока пребывания в России, поддельные трудовые договоры. Кроме того, они сопровождали мигрантов при получении необходимых документов.
Все участники группы были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ.
Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают все эпизоды преступной деятельности подозреваемых.
Ранее рассказывали, что 40 мигрантов будут выдворены из Красноярского края за пределы России.